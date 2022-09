Futuro Rossoblù: “Scelta inevitabile. Sinisa, guarisci presto”

Non avremmo mai voluto dover commentare questo fatto, ma è accaduto quanto ormai era inevitabile, a fronte dei risultati tecnici/sportivi consistiti in quattro vittorie su ventiquattro partite di campionato - si legge - A nostro parere, la Società rossoblu ha tenuto un comportamento meritorio in questi due anni difficili sopratutto per Sinisa che ha comunque dato tutto se stesso con una forza e coraggio che meritano non solo affetto e rispetto, ma la più importante delle vittorie, la sua guarigione.