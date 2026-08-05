1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

Ripescaggio

Il Bologna Women Futsal disputerà per la prima volta il campionato di Serie B. La Divisione Calcio a 5 ha accolto la domanda di ripescaggio del club rossoblù, sancendone la promozione nella serie cadetta dopo tre stagioni consecutive in Serie C.

Un traguardo che premia il percorso di crescita della società negli ultimi anni. Nel campionato 2023-2024 le rossoblù hanno chiuso al primo posto, a pari merito con il Real Grisignano, nel girone Veneto/Emilia-Romagna. Un risultato bissato nella stagione appena conclusa, questa volta in solitaria, a conferma della costanza e della competitività della squadra. A impreziosire il cammino anche due successi in Coppa regionale, conquistati nel 2025 e nel gennaio 2026, che hanno consolidato il Bologna Women Futsal tra le realtà di riferimento del futsal femminile regionale.

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2