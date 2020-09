Fuochi: “Sabatini realistico. Derby? Stasera può essere diverso”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, il collega Walter Fuochi ha parlato del momento dello sport bolognese, partendo dal derby di basket e chiudendo con il Bologna che si appresta a ripartire in campionato.

“Tra le due squadre c’è una differenza di organico consistente e le assenze Fortitudo hanno pesato, ma stasera si potrebbe assistere ad un altro film: la Virtus ha vinto soprattutto grazie alla sua grande energia difensiva. C’è però anche da valutare quello che può essere il peso di lavoro in palestra in questa fase di preparazione e tutto quello che accade in precampionato va messo tra parentesi. Final Four? Il peso dei due punti di stasera è abbastanza lieve, il girone appare già deciso, e si guarderà soprattutto al peso delle prestazioni e senza farsi male”.