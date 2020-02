Fuochi: “Virtus tra le favorite della Final Eight. Bfc? Non mi aspettavo il settimo posto”

Ospite di Sportoday su Rete 7, il collega Walter Fuochi ha parlato dell’imminente Final Eight di Coppa Italia e della situazione in casa Bologna. Si parte dalla Virtus.

“Ci sono insidie ma alla Virtus la testa di serie numero uno non la toglie nessuno. L’obiettivo delle altre squadre è battere la Virtus, poi è chiaro che Milano e Sassari possono dire la loro e la Coppa Italia è il torneo delle sorprese: tutte e 8 le squadre coltivano un sogno. Serve vincere tre partite in fila in quattro giorni e non tutti sono preparati a questo. In Italia la V ha avuto il miglior rendimento e le batoste prese in Europa possono aiutare Djordjevic a tenere il profilo basso. Bisogna capire se la Virtus sa perdere, perché quella col Partizan è una sconfitta pesante, quella con Tenerife meno considerato che l’Intercontinentale è un trofeo secondario”.