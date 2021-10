Fuochi: “Viola utile, su Skorupski situazione al limite. Virtus? Tra le favorite in Eurocup”

"L'Eurocup è uno degli obiettivi principali della società - le sue parole - Il debutto è con il Bursaspor, che non è una delle squadre più accreditate e anche nel campionato turco non sta andando benissimo. La Virtus non avrà Mannion, Jaiteh e Teodosic. La formula? E' stata varata per far giocare a tutte le squadre un minimo garantito di 18 partite, di cui 9 in casa che servono anche per incassi e sponsor. Sportivamente non è la formula migliore, le prime otto squadre si qualificano alla seconda fase, poi dopo si fa sul serio perché si gioca a eliminazione diretta in cui basta sbagliare una partita per essere fuori. Virtus favorita? E' la squadra del suo girone con i budget più alto, nell'altro girone ci sono Partizan e Valencia. Tutte e tre sono le favorite e una delle tre non andrà in Eurolega".