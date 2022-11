Fuochi: “Teodosic tra i migliori tre in Eurolega. San Siro? Colpa di tutti”

"Come mai il Bologna ciclicamente prende queste imbarcate? Perché sei un po' allegro dopo recenti vittorie, magari gasato dall'imprevisto vantaggio e perché soprattuto hai di fronte una squadra più forte che ha bisogno disperato di rifarsi. L'Inter non aveva scelta, doveva saltarti al collo e sbranarti. Motta generosamente si è preso la responsabilità di tutto, come Messina che si è preso la responsabilità della sconfitta dell'Olimpia. Si cerca di salvare l'anima, poi bisognerebbe sapere se gli allenatori ci credono davvero o no. Credo che alla fine sia colpa di tutti".