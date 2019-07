Fuochi: “Skov Olsen sembrerebbe una storia a lieto fine”

“Il tempo avanza e bisogna formare le squadre. Direi che sono tempi prevedibili, quella di Skov Olsen sembra una storia a lieto fine. Gabbiadini è migliorativo rispetto a Falcinelli, sicuramente, ma bisogna vedere se è compatibile con il denaro che vuole ancora mettere Saputo. È chiaro che immetteresti un giocatore di miglior qualità, non è detto però che tutte le operazioni in aggiunta siano una somma di addendi, conta la chimica tra i giocatori. È la dinamica del mercato che comporta che i giocatori rifiutino delle destinazioni. Un tempo il giocatore era un pacco postale. L’Europa è una corsa tra 6/7 squadre, per ora siamo ancora lontani. Non avere Mihajlovic significa perdere il leader della squadra, auguriamoci che sia temporaneamente”

Scheda 1 di 4