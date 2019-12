Fuochi: “Il Lecce non sarà vittima sacrificale”

Ospite di Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Walter Fuochi ha espresso la sua opinione su basket e calcio

“I professionisti pensano sempre alla prossima partita, poi è chiaro che a Bologna c’è una nuvola di pensieri verso il derby. La Virtus gioca a Sassari, la seconda in classifica, partita di altissimo livello, difficile pensare al derby. La Fortitudo una partita importante in casa contro una squadra forte come Brindisi. Come arrivano le due squadre? La Effe non ha nulla da perdere, quindi può giocare un po’ più leggera. Il peso della Virtus sta invece nelle cifre prodotte finora, cioè con sole tre sconfitte in stagione”.