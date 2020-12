Fuochi: “Ieri Milano superiore alla Virtus, brava la F e Dalmonte”

Ospite di Sportoday, il collega Walter Fuochi si è soffermato sul weekend cestistico bolognese. Si parte dalla V:

“Misurazioni associative, siamo usciti dalla partita senza sapere molto, se non che Milano di poco ma è avanti – ha affermato – Ha vinto la partita nell’ultimo quarto, quando la Virtus non è più riuscita a fare quello che doveva. Belinelli in futuro porterà benefici, processo lento di inserimento. Adesso per entrambe si parlerà e si penserà ad altro, soprattutto alle coppe europee. Virtus troppo dipendente da Teodosic, ieri l’ennesimo esempio. Male Adams, Weems e Abass, quando tocca a loro fanno un passo indietro, mentre quando c’è il serbo in campo la squadra si esprime al meglio. Milano l’ha vinta con le seconde linee”.