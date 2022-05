Fuochi: “Grande Virtus, ora testa ai Playoff. Il momento della Fortitudo resta complicato”

“È successo quello che tutti si auguravano e prevedevano. Il Bursaspor non era all’altezza della Virtus, ma veniva rispettato per le imprese fatte in precedenza contro Lubiana e Partizan, quindi in grado di ripetere quelle prestazioni. La Virtus è sempre stata in vantaggio anche se ha archiviato la pratica solo negli ultimi 5 minuti di partita ricorrendo a tutti i suoi pezzi da novanta. La Segafredo ha raggiunto l’obbiettivo dell’Eurolega che proietta il club a un livello superiore. Teodosic è stato il migliore in campo, un vero fuoriclasse che gioca la partita decisiva da protagonista. Ora la Virtus deve tenere alta la concentrazione in vista dei playoff: il primo turno sarà particolarmente comodo contro una squadra che fino a poco fa lottava per la salvezza che è Pesaro. Dalla semifinale sarà più difficile fino ad arrivare alla tanta attesa finale contro Milano”.