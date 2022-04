Fuochi: “Fortitudo, la A2 non sarebbe un disastro, ma…Bologna? Hai una occasione a Torino”

"Cosa è mancato alla Effe? E' mancato un tiro, poi per tutta la partita sono mancati i rimbalzi e questo ha concesso più tiri all'avversario e troppa pressione sulla difesa biancoblù. La prestazione l'ha fatta, la Fortitudo sta vivendo una vita spericolata, questa è una sconfitta che somiglia molto a quelle con Venezia, Sassari e nel derby. Sembra che l'impresa sia a portata di mano ma che poi questa impresa non venga realizzata. C'è stato un lungo dominio, un largo vantaggio poi il calo nel quarto periodo. Salvezza? La corsa è su Treviso e Napoli, servono tre vittorie ma è difficile agganciarle in classifica. Attenzione che sabato arriva Trento al Pala Dozza che con la Virtus ha dimostrato di essere sana. Futuro? La A2 non sarebbe un disastro dal punto di vista economico, ma retrocedere non è mai una cosa positiva anche perché l'altra volta ci ha messo quattro anni a risalire. Servirebbe solidità economica, questo è l'aspetto più importante, fino a qui la gestione societaria è stata ondivaga".