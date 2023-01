Fuochi: “Bologna deludente con la Cremonese. Mercato? Minimalista perché ci si sente al sicuro”

"E' stata una partita fiacca e inconcludente, direi deludente. Ho sentito Thiago Motta giustificare i giocatori ma non credo sia un'analisi condivisibile. Il Bologna non meritava di vincere anche se pure gli avversari non hanno combinato molto. Ora c'è lo Spezia e secondo me il match proporrà le stesse difficoltà di lunedì. Lo Spezia sa difendersi, ha una rosa migliore della Cremonese e mi aspetto una partita difficile. La squadra di Gotti ha saputo far male a diverse squadre in stagione e ha qualità nel riproporsi in velocità".