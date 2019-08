Secondo quanto riporta Il Messaggero, il Frosinone starebbe continuando a bussare in casa del Bologna per Diego Falcinelli.

La formazione ciociara sta cercando un sostituto per Daniel Ciofani, ed ha identificato nell’attaccante rossoblu il giocatore ideale, il centravanti umbro guadagna però troppo per le casse laziali. In questo senso i rossoblu potrebbero venire incontro al Frosinone pagando parte dello stipendio di Falcinelli, le parti continuano a trattare.