Franco Cervellati: “Un po’ di delusione c’è, ma il Bologna adesso è settimo”

"Oggi il metodo ThiagoMotta, ossia gestire la partita ed abbassare il ritmo, non ha funzionato a causa di una serie di errori e di palle perse. La velocità del Sassuolo ha messo in difficoltà il Bologna che non ha accettato quel tipo di partita. Questo metodo non ha però portato alla sconfitta, che in altri anni sarebbe puntualmente arrivata soprattutto visto l'entusiasmo generale che ha circondato l'ambiente rossoblù negli ultimi giorni. Alla fine siamo tutti un po' delusi perchè abbiamo visto a portata di mano l'impresa, mentre il Bologna pare abbia fatto un po' di calcoli. La classifica? Considerando tutto e considerando gli infortuni vecchi e dell'ultima ora, il Bologna lunedì potrebbe trovarsi settimo"