Franco Cervellati: “Rosa non all’altezza per supportare così tante partite. Futuro? Sento già dire che…”

"Stagione logorante non c'è dubbio. Evidentemente questa rosa non era altezza per supportare queste 56 partite che il Bologna ha dovuto affrontare. E' evidente che adesso la squadra è scoppiata. Mi dispiace dirlo però vedo dell'indifferenza e vedere questa stagione finire così mi dispiace. E questi non fischi da parte del pubblico alla fine mi sorprendono, perchè l'indifferenza fa ancora più male. Dispiace perchè questa squadra che ci aveva abituato a grandi partite nel finale di stagione adesso si è trasformata in una grande incognita, soprattutto per il futuro. E già da qualcuno in società sento parlare di budget limitato visto che non ci saranno i ricavi dell'Europa..."