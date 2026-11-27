Il commento di Franco Cervellati nel post partita di Venezia-Bologna
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Bologna senza furore
"Al Bologna oggi è girato tutto bene, mentre al Venezia tutto male. Al Venezia questo punto serve pochissimo e, anzi, alla fine il Bologna avrebbe potuto portarla a casa: questo è il calcio. Uno zero a zero deludente. Oggi non ho visto una squadra con quel furore addosso che serve per vincere le partite. Ho l'impressione che Palladino alla fine sia ritornato sui suoi passi inserendo i giocatori che in questo momento gli regalano maggiori garanzie"
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