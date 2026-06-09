FOTO – Il primo giorno di Tedesco a Bologna

E' cominciata oggi l'avventura di Domenico Tedesco a Bologna. L'allenatore italiano nato a Rossano Calabro, ma di scuola calcistica teutonica, è sbarcato questa mattina al Marconi con un volo dalla Germania, atterrando sul suolo felsineo attorno alle 9.50. Poi le prime foto al gate di arrivo, la sciarpa rossoblù al collo, la delegazione rossoblù ad accoglierlo, tra cui il diesse Marco Di Vaio, poi via a Casteldebole per visitare il centro tecnico ed effettuare il primo summit di mercato con la dirigenza. Foto di rito con Claudio Fenucci al momento della firma sul contratto e colloquio con il dt Giovanni Sartori. La presentazione alla stampa avverrà giovedì al Dall'Ara. Tutte le foto nella prossima scheda.