Sul proprio sito ufficiale la Fortitudo ha reso noto la rescissione consensuale del contratto di Ethan Happ. Ecco il comunicato:

“Fortitudo Pallacanestro comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Ethan Happ. A Ethan vanno i ringraziamenti del Club per la professionalità sempre dimostrata nel lavoro in palestra, con un sincero augurio per la prosecuzione della sua carriera”.