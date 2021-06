Fortitudo – Esercitata la clausola di uscita dal contratto di Adrian Banks

Le strade di Banks e la Fortitudo si separano

Come riportato sul sito la decisione è stata presa, non senza rammarico, in seguito alla mancata accettazione della proposta di riduzione ed estensione della durata contrattuale fatta pervenire al giocatore. La società ringrazia Adrian Banks per l'impegno profuso nella sua esperienza con la maglia della Effe, rivolgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.