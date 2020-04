Forchielli: “Saputo, questo è il momento di fare grande il Bfc. Nessuno avrà soldi”

Non è mai stato banale nelle sue considerazioni e non lo è nemmeno stavolta. L’economista Alberto Forchielli è stato intervistato da Repubblica per un punto sui risvolti economici dovuti al coronavirus, e il calcio non ne sarà immune. Proprio per questo, secondo Forchielli, c’è ora la possibilità di fare grande il Bologna.

“Se Saputo vuole fare grande il Bologna questo è il momento – ha affermato Forchielli – Questa crisi economica lo sfiora appena, può prendere tre grandi giocatori a prezzo di saldo in un mercato in cui nessuno avrà soldi. Lui uscirà integro da questa situazione mentre tanti altri avranno l’acqua alla gola”.