Fiorentina, tutto su Orsolini se dovesse partire Chiesa

La Fiorentina potrebbe presto fare partire il proprio gioiello Federico Chiesa. I Viola avrebbero già individuato il profilo più adatto per sostituire il numero 25: si tratta di Riccardo Orsolini del Bologna. Sull’esterno offensivo rossoblù quindi si aggiunge anche la Fiorentina alla lista delle squadre interessate dopo il Borussia Dortmund.

Il Bologna al momento non contempla l’ipotesi di lasciar partire il proprio numero 7, certo è che a fronte di un’offerta irrinunciabile anche Orsolini diventerebbe sacrificabile. Secondo quanto riportato da Repubblica, però, in cima alla lista dei pensieri della dirigenza viola ci sarebbe Domenico Berardi del Sassuolo, e solo nel caso in cui l’esterno neroverde fosse irraggiungibile Commisso e soci si sposterebbero definitivamente su Orsolini. Difficile ad ogni modo che il Bologna lasci partire il proprio esterno a meno di 20 milioni di euro.