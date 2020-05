Fiocco azzurro in casa Bologna, è nato Elia Soriano

È nato il secondo figlio di Roberto Soriano, fiocco azzurro in casa rossoblu con il centrocampista che è tornato a Genova per stare insieme a moglie e neonato. Il numero 21 rossoblu resterà tutto il weekend in Liguria per poi tornare in città lunedì.

La redazione di TuttoBolognaWeb fa i più sentiti auguri alla famiglia Soriano per la nascita del piccolo Elia.

Fonte: Stadio.