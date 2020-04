FIFA: mercato estivo resterà di 16 settimane

Il Coronavirus non cambierà le carte in sede di calciomercato. Con una nota ieri, la FIFA ha ribadito che la sessione estiva di mercato non varierà la propria durata: sedici settimane erano e così resteranno anche questa stagione. Starà alle singole federazioni stabilire quali saranno le sedici settimane di contrattazioni, organizzandosi nella maniera ritenuta più opportuna.

Con la palla nel campo della UEFA, la federcalcio europea intende ora cercare di costruire un mercato estivo unico per tutte le società europee. L’idea di una data iniziale e finale unica per il mercato estivo sarà però un’impresa molto ardua per Ceferin e colleghi. Sono infatti 55 le federazioni da mettere d’accordo per la costituzione di un mercato estivo unico europeo. Un mercato che potrebbe permettere alle società di operare anche a manifestazioni in corso.

Fonte: Corriere dello Sport.