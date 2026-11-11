La cauzione di una Ferrari a noleggio è una preautorizzazione da migliaia di euro sulla carta di credito. La si perde quasi mai per un incidente: la si perde per cerchi rigati, pieno mancante e video fatti male. Servono poche mosse precise per riaverla intera.

Il funzionamento della cauzione, punto per punto

Preautorizzazione. La banca blocca l'importo sul plafond della carta, senza addebito: i soldi non escono dal conto, ma restano inutilizzabili finché dura il blocco.

Franchigia. È la somma che pagate voi in caso di danno, prima che intervenga l'assicurazione. Nel noleggio di supercar è alta: le guide del settore indicano franchigie da 5.000 a 15.000 sterline nel Regno Unito, e la logica è la stessa ovunque.

Cauzione. È la garanzia della franchigia. L'operatore blocca un importo pari o vicino alla franchigia, e lo rilascia alla riconsegna se va tutto bene.

Prima di tutto, chiarezza su tre parole che nei contratti si confondono:

Le clausole di esclusione (pneumatici, cerchi, sottoscocca, interni) permettono all'operatore di addebitare cifre oltre il blocco, separatamente. La cauzione copre la franchigia e nient'altro. Per questo alla riconsegna il controllo non riguarda solo la carrozzeria: interni, cerchi e pneumatici restano voci separate sul modulo.

Le voci che fanno saltare la cauzione

Un caso tipico, per capire i tempi del gioco. Contratto di un weekend: franchigia 5.000 euro, cauzione bloccata della stessa cifra. In uscita da un parcheggio un cerchio tocca il marciapiede. Il cerchio rientra fra le esclusioni del contratto: l'addebito parte separatamente, oltre la cauzione. Se il video di ritiro mostra quel cerchio già rigato, l'addebito non parte proprio. Sono dieci secondi di video contro centinaia di euro.

Il cerchio contro il marciapiede, anche a 5 km/h, resta il danno n.1 del noleggio. L'elenco completo, in ordine di frequenza:

Cerchi rigati o danneggiati. Una guarnizione di marciapiede basta. Il cerchio non rientra nelle coperture base.

Pneumatici tagliati o rigonfiati. Un gradino preso male, una buca: lo pneumatico si paga intero, e spesso in coppia.

Sottoscocca. La logica dell'articolo sulle strade siciliane è identica, ovunque guidiate.

Interni. Fumo, bruciature, macchie: la sanzione per l'abitacolo è fra le più salate del listino danni.

Schegge sul parabrezza. È la voce più contestata: spesso arriva dalla strada durante il noleggio, e dimostrarlo è difficile.

Pieno mancante. La maggior parte dei contratti è "full to full": il carburante che manca viene addebitato con una penale di rifornimento, al litro ben più caro del distributore.

Kilometri extra e ritardi. Oltre il chilometraggio incluso scatta il costo al km. Un'ora di ritardo sulla riconsegna può valere una mezza giornata di noleggio.

Prima del ritiro: la checklist

Carta di credito, intestata al guidatore principale. La carta di debito non va: la preautorizzazione richiede un plafond che solo la carta di credito garantisce. Se guidate in due, la carta deve essere di chi guida per primo.

Fatevi indicare due cifre separate: l'importo della cauzione e l'importo della franchigia. Spesso sono diversi, e il contratto li tratta in modo diverso.

Chiedete se esiste la riduzione della franchigia (la formula "tutto compreso") e quanto costa. Confrontatela con la franchigia piena: se la riduzione costa il 10% della franchigia e viaggiate in città, il conto è presto fatto.

Verificate limite chilometrico e prezzo del km extra. Un giro in più fra Langhe o Costiera può pesare più del previsto.

Leggete la clausola sul carburante e quella sui danni esclusi. Sono due righe che valgono centinaia di euro.

Al ritiro: il video che vale migliaia di euro

Girate un video lento a 360°, con l'operatore nel video e la targa leggibile.

Fate una foto ravvicinata di ogni cerchio, uno per volta. Il danno al cerchio è quello che più spesso finisce in contestazione.

Fotografate parabrezza, cofani e interni in luce piena, e il cruscotto con chilometri e livello carburante. Fotografare il chilometraggio evita una delle contestazioni classiche al rientro.

Chiedete che ogni danno, anche minimo, sia scritto sul modulo. Se l'operatore dice "non serve", è il momento di insistere.

Durante il noleggio

Controlli di stabilità sempre attivi. Oltre alla sicurezza, quasi tutti i contratti vietano l'uso in pista e le manovre estreme: in caso di danno, la copertura decade.

Niente pista, niente gare. L'uso sportivo fuori strada annulla l'assicurazione nella maggior parte dei contratti. Senza copertura il danno intero si paga di tasca propria, oltre la franchigia.

Parcheggi larghi. Cinque centimetri in più dal marciapiede valgono più di un cerchio nuovo. E noleggiare un SUV come auto di supporto per i bagagli è una pratica diffusa proprio per questo.

Multe e ZTL: l'operatore riceve il verbale settimane dopo e vi addebita l'importo più una fee di gestione. Guidate come se il tutor vi stesse guardando: lo fa.

Niente fumo in abitacolo, e occhio a creme solari e cibo: gli interni si sanificano a vostre spese.

Alla riconsegna

Pieno fatto prima del rientro, alla stazione più vicina. Il pieno fatto all'ultimo giorno costa quanto quello del primo: cambia solo dove lo fate. Il servizio di rifornimento dell'operatore costa di più del pieno al distributore, per definizione.

Puntuali. Il ritardo costa una penale e lascia scoperto il periodo extra senza assicurazione.

Nuovo video con l'operatore presente, e modulo di rientro firmato con "nessun danno nuovo".

Chiedete quando viene rilasciata la preautorizzazione. Di norma l'operatore la sblocca dopo il controllo, in ore o giorni; poi i tempi dipendono dalla banca, che può tenere il blocco fino al ciclo di fatturazione successivo.

Se l'addebito arriva senza motivo, rispondete per iscritto con le vostre foto e il modulo firmato. Se non c'è risposta, chiedete alla banca emittente di verificare l'addebito, allegando la stessa documentazione.

La mappa dei rischi

Rischio Causa Come evitarlo Cerchio rigato marciapiedi e parcheggi stretti parcheggio largo, margine di 10 cm Pneumatico tagliato buche e gradini velocità da passeggiata, niente cordoli Interni danneggiati fumo, creme, cibo abitacolo pulito ogni sera Pieno mancante ultimo rifornimento lontano pieno vicino al punto di rientro Km extra giri imprevisti contachilometri a fine giornata Danno "nuovo" modulo incompleto video all'uscita e al rientro, sempre

In conclusione

Il modulo dei danni preesistenti è vostro amico solo se è completo. Un graffio non segnato diventa "vostro" alla riconsegna, e la prova contraria tocca a voi.La cauzione torna intera a chi prepara il rientro prima di partire: contratto letto, video ovunque, pieno e orari rispettati. Tutto il resto sono scuse.