Ferguson: “Tre punti molto importanti. Futuro? Possiamo crescere molto tutti insieme”

“Siamo contenti, abbiamo fatto una buona stagione lottando fino alla fine. Volevamo arrivare più in alto possibile e vincere per conquistare tre punti importanti per la nostra classifica, ce l’abbiamo fatta tutti assieme - le dichiarazioni dello scozzese - Sono contento di aver segnato ma voglio dare a Lukasz il merito di aver fatto un grande salvataggio pochi minuti prima della mia rete. Il futuro di questa squadra? Abbiamo tanti talenti giovani, possiamo crescere molto tutti assieme. In questa mia prima stagione in serie A volevo giocare più minuti possibile e dare il mio contributo, sono contento di averlo fatto giocando tanto. Mi piace l’Italia, in questa stagione lo stare lontano da casa in un paese nuovo con una cultura diversa dalla mia mi ha fatto crescere come uomo, il livello alto del campionato mi ha fatto crescere come giocatore”.