Fenucci: “Vogliamo il Bfc in lotta per l’Europa. Miha? Valutiamo di allungare il contratto”

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, il calcio italiano deve ancora decidere il da farsi nel caso in cui, per qualsiasi motivo di tipo sanitario, la Serie A dovesse bloccarsi di nuovo. Si parla del blocco delle retrocessioni votato dalla Lega, e anche dal Bologna, ma su cui ci sarebbe il parere contrario della Figc. Di questo, del Bologna in Europa e del Dall’Ara ha parlato Fenucci a Radio 1:

“Mihajlovic a vita nel Bologna come Ferguson? Sarebbe il desiderio di tutti noi, come dirigenza siamo portati a pensare a lungo termine e lo stiamo facendo con lui – le parole dell’amministratore delegato – Dipende anche da Sinisa ma lui ha espresso la volontà di restare e ci sono possibilità per allungare il contratto. Dove vogliamo arrivare? A Mihajlovic abbiamo detto ‘vogliamo portare il Bologna a lottare per l’Europa’ e faremo del nostro meglio per raggiungere chi ci sta davanti”.