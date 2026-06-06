Si prospetta una estate con qualche cessione. Lo ha ammesso oggi al Festival della Serie A l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci:
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tuttobolognaweb news Fenucci: “Qualcuno ha espresso il desiderio di andare via”
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Fenucci: “Qualcuno ha espresso il desiderio di andare via”
Le parole di Claudio Fenucci sul mercato
"E' inevitabile, qualcuno partirà. Qualche giocatore ci ha già espresso il desiderio di andare via e vedremo cosa accadrà. Noi vogliamo mantenere gran parte della rosa per dare continuità al progetto e se qualche elemento importante dovesse partire ci faremo trovare pronti".
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