Fenucci: “Parliamo del rinnovo con Motta. Errori arbitrali? Espresso disappunto”

E proprio su Thiago Motta balla una trattativa per il rinnovo decisamente importante visto il contratto in scadenza il prossimo anno. Fenucci chiede ancora una volta che la trattativa non sia mediatica: "Ne stiamo parlando con lui e con il presidente Saputo, come sapete la trattativa non la faremo a livello mediatico e quando ci sarà qualcosa da comunicare lo faremo. Saremmo felici di proseguire assieme". E poi si arriva al tema arbitrale, con due brutti errori che hanno privato il Bologna di quattro punti tra Torino e Monza. Fenucci si espresse già duramente allo Juventus Stadium e oggi usa parole meno polemiche: "C'è delusione, avremmo potuto vincere la partita e meritavamo di portarla a casa. Sugli errori arbitrali abbiamo già espresso il nostro disappunto a Torino e so che i vertici sono dispiaciuti. Il van serve ad evitare errori gravi e quando ci sono si deve intervenire, pur lasciando lavorare l'arbitro".