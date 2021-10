Fenucci: “Mihajlovic mai in discussione. Biglietti? Studiamo un mini abbonamento”

"Dopo Empoli Mihajlovic non è mai stato messo in discussione - le sue parole - Il rapporto con lui è a lungo termine e stiamo cercando di costruire in progetto con basi solide che non possono essere minate da una brutta partita. Sabatini? E' un amico, siamo andati a cena anche dopo che lui ha smesso di lavorare per noi".