Fenucci: “In Serie A abbiamo gli stadi più vecchi d’Europa. Noi a Bologna avevamo..”

"Si è perso il calcio per strada, si gioca meno. Il calcio è limitato nel contesto della società e nel tempo è diventato una industria. Il primo contratto di vendita dei diritti televisivi criptati è arrivato nel 1995 e io ho vissuto tutto questo passaggio. Oggi il calcio è prodotto dell'industria del trattenimento. Lo sport è un business globale e ci sono industrie, come la Nba, molto più avanzate del calcio italiano. Noi fatturiamo 3.7 con le plusvalenze, l'indotto vale 113 miliardi e non siamo impattanti nel mondo e per questo anche come raporti con la politica fatichiamo ad avere forza direzionale. Ma il calcio è molto di più rispetto ai fatturati che esprime, è una fabbrica di emozioni perché le trasmissioni più viste sono le partite di calcio. Il movimento è enorme.