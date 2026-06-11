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Fenucci: “Faremo tutto il possibile per allestire una squadra competitiva”

Fenucci: “Faremo tutto il possibile per allestire una squadra competitiva” - immagine 1
Le parole di Claudio Fenucci
Manuel Minguzzi
Manuel Minguzzi Caporedattore 

Al fianco di Domenico Tedesco oggi in conferenza stampa era presente anche l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. Questo il punto sul mercato che verrà, influenzato dalla contrazione dei ricavi causa mancata partecipazione alle coppe europee:

"L'aspetto tecnico e quello economico viaggiano assieme. Non abbiamo i ricavi europei e abbiamo costi da tenere sotto controllo per le regole sul fair play finanziario - le parole del dirigente - Faremo tutto il possibile per allestire una squadra competitiva. Quando ho parlato di giocatori che volevano andare via si tratta di dinamiche normali del calcio italiano. Abbiamo Freuler in scadenza, qualche giocatore già l'anno scorso ci ha chiesto di andare ma poi è rimasto. Noi privilegiamo l'aspetto tecnico, tenendo un occhio ai conti. Orsolini? Lui è un giocatore particolare, è il nostro simbolo in un calcio che ha perso le bandiere. Anche per lui può essere interessante diventare bandiera del Bologna. Gli abbiamo fatto una proposta e ci stiamo avvicinando, ora ci darà una risposta".

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