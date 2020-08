Fenucci: “Faremo il possibile sul mercato. Europa? Tutti siamo ambiziosi”

Giornata di presentazione del ritiro di Pinzolo per il Bologna. A margine della conferenza stampa con le autorità locali e gli organizzatori, l’amministratore delegato del club Claudio Fenucci si è concesso alle domande dei giornalisti sulla situazione in casa rossoblù.

Merita una tiratina d’orecchi Mihajlovic per il Covid?

“Lui sta bene, tutto il resto sono discorsi che entrano nella sfera della privacy. All’interno della sua famiglia non si è diffuso e quindi è strano, credo ci sia stato un focolaio forte e purtroppo molti si sono trovati nel posto sbagliato. La cosa più importante è che lui stia bene e che possa seguire gli allenamenti. Ha parlato ieri con la squadra, andiamo avanti sperando di averlo presto”.

Obiettivi condivisi con il mister?

“Serve una crescita e anche lui sa che non possiamo comprare giocatori pronti per andare in Europa. Ci dobbiamo arrivare con il lavoro ed è una cosa che devono fare altri sei o sette club. Dobbiamo investire nei giocatori giusti e sviluppare il talento che abbiamo in rosa. Di concerto con il mister, arriveranno giocatori giovani al di là di qualche innesto che sarà di esperienza”.