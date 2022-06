Fenucci e il delicato tema rinnovi

Il primo fronte caldo di Giovanni Sartori non sarà tanto il mercato in uscita e in entrata, ma quello dei rinnovi.

Il Bologna ha assolutamente bisogno di evitare un ulteriore caso Svanberg e ieri sul tema è intervenuto l'amministratore delegato Claudio Fenucci durante la presentazione di Giovanni Sartori: "Abbiamo diversi giocatori in scadenza tra due anni e non vogliamo trovarci nella situazione di Svanberg. Questo è un problema non solo del Bologna, ma di tutto il calcio italiano ed europeo perché per arrivare a un rinnovo serve essere in due. Atalanta? Il suo boom è partito dalla valorizzazione dei giovani in un mercato diverso e non inficiato dal Covid".