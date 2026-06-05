Fenucci e il calendario: “Vogliamo arrivare pronti”

“Alla prima partita vogliamo arrivare già pronti. C’è stato un cambio di guida tecnica e quindi è normale che l’allenatore abbia bisogno di tempo per trasmettere i suoi principi, i suoi valori e il suo modo di lavorare. Noi, però, dobbiamo essere bravi a farci trovare subito pronti, adattandoci velocemente alle nuove richieste e mantenendo alta la concentrazione fin dall’inizio. Allo stesso tempo, speriamo di riuscire a chiudere bene, dando continuità al percorso e cercando di finire la stagione con le stesse sensazioni positive, come abbiamo fatto nel finale di quella appena conclusa”.