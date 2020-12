Fantinelli: “A Brescia ci sarò, dobbiamo dimostrare di tenere alla maglia. I tifosi…”

Matteo Fantinelli è fermo da più di un mese per un problema alla caviglia sinistra e sabato rientrerà a Brescia, in una gara che è un vero spareggio tra la Fortitudo ultima in classifica e i padroni di casa che si sono ritrovati inaspettatamente nella lotta per non retrocedere. Le parole del play biancoblù al Resto del Carlino:

“Ho superato l’infortunio, adesso non ho più dolore ma ho solo un fastidio e riesco ad allenarmi per cui sabato a Brescia andrò in campo. Chiaramente sono fuori forma, ma per quel che mi sarà possibile darò una mano ai miei compagni e questo è già un bel passo avanti. Vedere i propri compagni lottare e non poterli aiutare è una cosa bruttissima, oltre al fatto che nella quotidianità non puoi fare quello che vorresti. L’importante è che ora io riesca a guarire al 100% dall’infortunio e possa poi recuperare una buona forma fisica”.