Falletti, il futuro è un rebus

Il futuro di Cesar Falletti è sempre più incerto. Il calciatore uruguaiano non rientra nei piani di Sinisa Mihajlovic, ma il Bologna fatica a trovargli un’altra sistemazione.

Nelle scorse settimane era arrivata qualche offerta dalla Serie B, da squadre come Virtus Entella e Livorno. Ma il trequartista, probabilmente poco convinto dalle destinazioni, aveva preferito declinarle. La preferenza di Falletti sarebbe quella di una cessione all’estero, anche se fuori dall’Italia gli interessamenti per lui latitano. Ecco perché ancora non si è riusciti ad ultimare la cessione dell’ex trequartista della Ternana.