Falletti alla Ternana, manca solo il via libera del Bologna

Cesar Falletti ha accettato la corte della Ternana.

Il centrocampista del Bologna ha già militato presso il club delle Fere dal 2013 al 2017 e ha accettato un contratto quadriennale con ingaggio a salire a seconda della categoria. L’obiettivo della Ternana è infatti quello di rientrare al più presto in Serie B. A completare il quadro dell’operazione manca solamente il via libera del Bologna, che probabilmente arriverà nelle prossime ore. Falletti non è un calciatore che rientra nel progetto di Sinisa Mihajlovic ed era stato messo sul mercato.