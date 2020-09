Falcinelli verso la Stella Rossa: oggi le visite mediche

Diego Falcinelli alla Stella Rossa, tutto fatto. Il Corriere di Bologna in edicola oggi sottolinea come sono in programma nel pomeriggio le visite mediche dell’attaccante del Bologna con la squadra serba, che ha trovato l’accordo con i rossoblù.

Cosa che invece non ha fatto la Reggina: Falcinelli sembrava già un attaccante della squadra calabrese, ma l’elevato ingaggio di 900.000 euro ha fatto saltare tutto proprio all’ultimo. Cosa che invece che non dovrebbe accadere con la Stella Rossa: la formula è un prestito con diritto di riscatto a un milione di euro, pagabile in tre rate, con i serbi che si divideranno al 50% con il Bologna lo stipendio dell’attaccante. Decisiva in questa operazione la mano di Sinisa Mihajlovic, allenata dal suo amico fraterno Dejan Stankovic.