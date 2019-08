Falcinelli, si rifà sotto il Verona

Continuano i lavori in casa Bologna per smaltire gli esuberi in rosa. Uno dei giocatori rossoblu ad avere maggiormente mercato al momento è Diego Falcinelli. L’attaccante umbro è infatti nelle mire di diversi club tra Serie A e Serie B. Nelle ultime ore l’Hellas Verona si sarebbe rifatto sotto per avere l’attaccante rossoblu. Secondo Tuttosport, l’attaccante non è la prima opzione per i veronesi, che hanno Paloschi in cima alla propria lista dei desideri. La punta degli emiliani resta però un profilo gradito e potrebbe diventare una trattativa concreta nel caso in cui sfumasse l’operazione per il centravanti spallino.