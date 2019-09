Dopo una annata opaca e negativa, Diego Falcinelli ha lasciato il Bologna per trasferirsi un anno in prestito al Perugia, squadra della sua città. L’attaccante ha voluto salutare i suoi ormai ex compagni e il club con un post Instagram che raffigura una foto di gruppo con la squadra allo stadio. Belle parole per Falcinelli che ha ringraziato il gruppo di giocatori con cui si è trovato bene e il Bologna per avergli concesso la possibilità di ritornare a casa.