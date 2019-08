Falcinelli, il Frosinone ci prova ancora

Continua il pressing del Frosinone per Diego Falcinelli. La formazione ciociara deve rimpiazzare il partente Daniel Ciofani ed ha individuato nell’attaccante umbro il giocatore ideale per il proprio reparto avanzato. Il giocatore del Bologna è restio però ad accettare la Serie B e tentenna di fronte alla corte dei gialloazzurri. Secondo la Gazzetta dello Sport, anche il Perugia sarebbe sulle tracce dell’attaccante. Sarà un rush finale a due squadre che durerà fino agli ultimi minuti di mercato, per cercare di convincere il giocatore a lasciare i rossoblu