Falcinelli: duello tra Crotone e Frosinone

Rimane in stand-by la trattativa che porterebbe Falcinelli lontano dal Bologna. Il giocatore ha tanti estimatori in Serie B, specialmente Crotone e Frosinone, le uniche che hanno mosso concreti passi in avanti nella trattativa. L’alto ingaggio del giocatore, 900mila euro a stagione, allontana molte pretendenti. Non è da escludere una cessione in prestito con i rossoblu a pagare parte dell’ingaggio. Il giocatore vuole la Serie A, il Verona continua a tenerlo d’occhio, ma i gialloblu non hanno fretta di chiudere la trattativa.

Si lavora anche alla cessione di Cesar Falletti, che dopo aver rifiutato il Livorno pare intenzionato ad accettare un’offerta dall’estero. Nonostante faccia gola a tante squadra di prima fascia in Serie B, il trequartista ha offerte anche da Spagna, Belgio, Arabia e Messico.