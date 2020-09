Falcinelli alla Reggina, Taibi: “No comment”

Diego Falcinelli alla Reggina, ormai ci siamo. I due club stanno perfezionando gli ultimi dettagli per formalizzare l’operazione che vedrà l’attaccante classe 1991 lasciare le Due Torri e trasferirsi in maglia amaranto.

“Il nostro attacco non è al completo – ha evidenziato ai microfoni del Corriere dello Sport Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina – Un altro attaccante con le caratteristiche che riteniamo utili a completare il reparto arriverà presto. Ma anche in questo caso, niente nomi o indicazioni”. Il nome che Taibi non vuole dire è proprio quello di Falcinelli: ultime postille da definire, secondo le ultime indiscrezioni il Bologna pagherà metà dell’ingaggio complessivo di 900.000 euro dell’attaccante. Ma la rosa inizia a sfoltirsi.