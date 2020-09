Falcinelli ad un passo dalla Reggina: in settimana la possibile chiusura dell’affare

Diego Falcinelli potrebbe presto concludere la propria avventura a Bologna.

La Reggina è in fase di chiusura con il Bfc per il trasferimento dell’attaccante in Serie C. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la punta dovrebbe lasciare i rossoblù con una formula di prestito con diritto o obbligo di riscatto in caso di promozione. Da registrare il tentato inserimento nell’affare di Vicenza e Pordenone, che però non sembra aver modificato i piani: Falcinelli sarà, a meno di sorprese, un nuovo calciatore reggiano.