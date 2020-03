Ex Bologna-Inzaghi da record

Non vuole assolutamente fermarsi Filippo Inzaghi. L’attuale allenatore del Benevento, dopo una parentesi infelice in rossoblu, sembra aver trovato il proprio equilibrio in Campania.



Il suo Benevento, vittorioso per 3 a 1 nello scontro diretto contro lo Spezia, sta macinando record su record ed è ad un passo dal salto di categoria. Una stagione fin qui perfetta, dove la squadra campana ha dimostrato un enorme potenziale offensivo, simbolo di come l’allenatore sia stato in grado di trovare il giusto equilibrio tra i giocatori a disposizione e tra le due fasi di gioco

Etichettato come troppo difensivista, Super Pippo sembra aver finalmente trovato la sua dimensione, le ‘streghe’ hanno stabilito il record di punti nel girone d’andata e puntano a ripetersi anche nel girone di ritorno, una squadra che quindi non intende fermarsi ed è pronta a battagliare nel campionato dei grandi.