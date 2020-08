Adam Masina, ex calciatore del Bologna, potrebbe tornare in Italia.

Il terzino milita nel Watford, in Premier League, dove ha avuto fortune alterne. Il suo ritorno nel Bel Paese potrebbe avvenire questa estate. Il nuovo direttore sportivo del Genoa, Faggiano, lo ha messo nel mirino per rinforzare la fascia destra del Grifone. La trattativa è ancora alle fasi iniziali, ma non sono da escludere novità significative già nelle prossime ore. Lo riporta TuttoMercatoWeb.