Ex rossoblu – Diamanti votato giocatore dell’anno in Australia

Alessandro Diamanti è il giocatore dell’anno in Australia. Arrivato nel continente australe la scorsa estate, Alino è diventato subito capirano del Western United e ora è riuscito a vincere l’ambito Alex Tobin Award. Il premio, intitolato dal 2009 all’ex difensore della Nazionale australiana, celebra il miglior calciatore dell’annata in A-League o gli australiani che giocano all’estero.

L’edizione 2020, per la prima volta, se l’è aggiudicata un giocatore straniero, precisamente un italiano come l’ex rossoblu. Il fantasista 37enne è stato protagonista di 7 gol e altrettanti assist in 24 giornate di campionato. A scriverlo è il blog di Gianluca Di Marzio.