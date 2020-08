Ex Rossoblu – Destro riparte dal Genoa

Dal Genoa al…Genoa. Mattia Destro si prepara a iniziare una nuova stagione con la squadra ligure, che lo aveva prelevato in prestito dal Bologna nel corso dello scorso campionato. Tra poche ore il contratto di Destro con i felsinei scadrà, e si potrà così accasare gratuitamente al Genoa.

La decisione dell’attaccante ascolano di proseguire con la squadra del neo allenatore Maran era nell’aria: nonostante il suo prestito al Genoa fosse scaduto Destro ha continuato in questi giorni ad allenarsi con i suoi ex compagni, che a breve non dovrebbero più essere ex. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’ufficialità del nuovo legame tra le parti dovrebbe arrivare a giorni. Destro è pronto a ripartire dal rossoblù, ma stavolta non sarà quello del Bologna.