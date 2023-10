Eurolega – La Virtus sbanca Monaco 83 a 59

Una Virtus Segafredo Bologna da stropicciarsi gli occhi strapazza il Monaco nella propria tana. I bianconeri hanno dominato sin dal primo quarto, per poi letteralmente dilagare (a suon di triple) dalla metà della terza frazione arrivando ad un irreale +25 (nel finale di gara la Virtus ha toccato anche il +29). Per la Segafredo una grande prova corale capace di distribuire punti nelle mani di 10 giocatori su 12. Dopo la cocente delusione subita appena una settimana fa al PalaDozza contro Kaunas, la Virtus si riprende dunque due punti fondamentali per muovere la classifica di Eurolega