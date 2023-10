Eurolega – La Virtus perde contro lo Zalgiris Kaunas 79 a 82

Nel secondo tempo lo Zalgiris trova la parità e impatta a quota 44. Per la Virtus pare davvero dura, ma la premiata ditta formata da Shengelia, Mickey e Cordinier non ci sta e piazza un clamoroso parziale di 12-0 che manda i lituani di nuovo sul -15 (63-48). Kaunas, come la Virtus ha potuto sperimentare nel primo tempo, non muore mai e in un amen si porta sul -7 (63-56) grazie ad un paio di triple firmate Evans e Ulanovas. Cordinier con una super schiacciata rompe il break portando la Virtus sul +7 alla fine del terzo quarto (65-58). Nell'ultimo quarto la Virtus tiene duro ma Kaunas è sempre lì a mordere le caviglie dei bianconeri. A 5' dal termine la Segafredo mantiene un vantaggio di soli 3 punti (73-70). Ma è ancora Evans grazie ad una tripla che fa malissimo a trovare la parità (73-73). Lo Zalgiris adesso segna sempre col solito Evans e si porta sul +4 (73-77) dopo un parziale di 10-0 a 1'51'' dalla sirena. Ancora Evans da tre e per la Virtus sembra notte fonda (74-80) a 50''. Toko segna da sotto per il 76-80. A 15'' Kaunas sbaglia e si becca un tecnico. Belinelli segna il libero e Mickey la infila da sotto per il -1 a 7''. Evans fa 1 su 2 dalla lunetta (79-81). Cordinier sbaglia la rimessa e finisce così. Kaunas sbanca Bologna 82 a 79.